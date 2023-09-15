Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü mensubu yakayı ele verdi

Edirne’de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birlikleri tarafından Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ mensubu 23 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanması ile aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Şüphelilerden 20’sinin FETÖ, 2’sinin PKK, 1’inin ise DEAŞ üyeliği suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 26, KİHBİ sisteminden aranan 6, askeri suçlardan aranan 27 şahıs olmak üzere toplamda 59 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Terörle mücadele ile emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalara yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.