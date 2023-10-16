Yunanistan'da Türkiye'yi temsil edecekler

Veteranlar Dünya Şampiyonası Yunanistan’ın Loutraki Kentinde başlıyor.

Aralarında Yalova Altınova Belediyespor Güreş Koordinatörü Mustafa Bayram’ın da bulunduğu 50 kişilik Milli Takım, 16-22 Ekim tarihlerinde Yunanistan’da düzenlenecek olan Veteranlar Dünya Şampiyonasında tüm kilolarda madalya hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Koordinatörü ve Yunanistan Kafilesi Başkanı Abdullah Köktürk yaptığı açıklamada, “Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonasında yine ülkemizi en iyi şekilde temsil ederken, Batı Trakya’daki Türk soydaşlarımızla da görüşeceğiz, Türkiye’nin Dış Temsilcilikleri Konsoloslarımız ve Diplomatlarımız Türk Dernekleriyle işbirliğiyle Türk Güreşinin gücünü dünyaya göstereceğiz” diye konuştu.

Takım kaptanı Abdülhamit Altun da, “Sporcular olarak iyi hazırlandık geçen seneki gibi yine kürsüye çıkarak İstiklal Marşımızı dinletip Türk Bayrağını göndere çektireceğiz” ifadelerini kullandı.

2012 yılında Macaristan’da 130 kiloda Veteranlar Dünya Şampiyonu, 2022’de Bulgaristan’da dünya ikincisi olan Altınova Belediyespor Güreş Koordinatörü Mustafa Bayram da takım halinde ve bireysel olarak Dünya Şampiyonu olmayı hedeflediklerini söyledi.