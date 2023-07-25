Yunanistan'daki yangına müdahale eden Türk ekipleri 544 ton su atımı gerçekleştirdi

Yunanistan’daki orman yangınına müdahale eden Tarım ve Orman Bakanlığı envanterindeki “Nefes” helikopteri ve yangın söndürme uçakları 3 günün sonunda 544 ton su atımı gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yunanistan’daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için giden ekibin görüntülerini yayınladı. Ayrıca T-70 yangın söndürme helikopterimiz “Nefes” ve yangın söndürme uçaklarının 3 günün sonunda 184 sorti yaparak 544 ton su atımı gerçekleştirdiği kaydedildi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "T-70 yangın söndürme helikopterimiz ’Nefes’ ve yangın söndürme uçaklarımız tarafından Yunanistan’daki orman yangınında 3 günün sonunda toplam 184 sorti ve 544 ton su atımı gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışında orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.