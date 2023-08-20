Yunanistan'daki yangında tahliyeler başladı, İpsala Sınır Kapısı kapatıldı

Yunanistan’daki yangınlardan dolayı İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı tüm yollar trafiğe kapatıldı.

Batı Trakya’nın Dedeağaç şehrinin Melia bölgesinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın bölgede yayılmaya devam ederken, İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kapatıldı.

İpsala Kaymakamı ve İpsala Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Ömer Sevgili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Yunanistan’daki yangınlardan dolayı İpsala Sınır Kapımızla bağlantılı tüm yollar trafiğe kapatılmıştır. Bundan dolayı İpsala Sınır Kapımızdan çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Mağduriyetin yaşanmaması için Kapıkule Sınır Kapısının tercih edilmesi önem arz etmektedir“ dedi.

Bölgeden tahliyeler başladı

Yunanistan’ın Dedeağaç’a bağlı Doriskos, Manastiraki ,Maistros ve Amfitriti köyleri tahliye edildi. Dedeağaç Belediyesi’nin çağırdığı otobüslerle Feres (Ferecik) şehrine tahliyeler başladı. Dedeağaç’ta dün başlayan yangın sebebiyle binlerce dönüm kara çam ormanı kül olurken, 12 ev ve 2 kilise hasar görürken bir çok köy önlem amacıyla boşaltıldı. Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos’a kadar ulaşırken bölgede acil durum ilan edildi.