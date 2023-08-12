Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2 teröristin yakalandığını açıkladı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı
Editör
EditörEditör
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 2 teröristin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığı belirtildi. Paylaşımda, yapılan incelemeler sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.