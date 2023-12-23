Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 1'i FETÖ terör örgütü mensubu toplamda 2 kişinin Hudut Kartallar tarafından yakalandığını duyurdu.

Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 2 kişi yakalandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’dan Türkiye’ye zorla gönderilmeye çalışılan 1’i FETÖ terör örgütü mensubu toplamda 2 kişinin Hudut Kartallar tarafından yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da kesintisiz olarak sürdüğüne dikkati çekilerek, “Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.