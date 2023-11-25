Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 3 terörist sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 1'i PKK/KCK ve 1'i de FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 3 teröristin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını duyurdu.

Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 3 terörist sınırda yakalandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’dan Türkiye’ye zorla gönderilmeye çalışılan 1’i PKK/KCK ve 1’i de FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 3 teröristin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını duyurdu.

MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da kesintisiz olarak sürdüğüne dikkat çekilerek, "Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK, 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman