Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Gökçeada'da Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayine katıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Paskalya Yortusu törenlerine katılmak üzere Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine geldi. Yunan Bakan Dendias, Agridia Kilisesi’nde Patrik Bartholomeos’un yönettiği Paskalya Yortusu ayinine katıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Paskalya Yortusu törenlerine katılmak üzere özel uçakla Gökçeada Havalimanı’na geldi. Ardından Gökçeada Merkez Panayia Rum Ortadoks Kilisesi’ne geçti. Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis tarafından karşılanan Nikos Dendias, kiliseyi ziyaret edip, Gökçeada Metropolithanesi’nde Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti. Yunan Bakan Dendias, son dönemde Türk ve Yunan ilişkilerinin iyi gitmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Ziyarette, bu ilişkilerin devam etmesini arzu ettiklerini belirten Dendias, "İki ülke arasında gerilim ve tansiyon istemiyoruz. Bu ikili ilişkilerin iyilik boyutunda sürmesini istiyoruz ve diliyoruz. Bu durum Patrikhane içinde öyle. Biz daha güzel adımlar atılmasını istiyoruz" dedi.

Patrik Bartholomeos ise, iki ülke arasındaki olumlu gelişmelerden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim istemediklerini, bunun iki ülke açısından da iyi olmadığını, bu olumlu ilişkilerin devam etmesi temennisinde bulundu. Ziyarette, Bakan Dendias ve Patrik Bartholomeos karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, daha sonra Zeytinliköy’deki Özel Rum İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları gezip çocuklarla fotoğraf çektiren Dendias okul çıkışında yaptığı açıklamada, Gökçeada’ya 11 yıl sonra bir Dışişleri Bakanı geldiğini belirterek, "Biz çok mutluyuz. Okulu da ziyaret ettik. 60 çocuğumuz bulunuyor burada. Umarız bir sonraki Dışişleri Bakanı’nın buraya ziyaretinde bu sayı 120 olacak. Biz bu durumdan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Yunan Bakan Nikos Dendias, Gökçeada’yı Koruma, Yardımlaşma, Geliştirme ve Yaşatma Derneği yöneticileriyle görüştü. Ardından Tepeköy’de bulunan Özel Gökçeada Ortaokulu ve Lisesini de ziyaret eden ve Okul Müdürü İoakim Makis Kamburopulos’un karşıladığı Yunan Bakan, Agridia Kilisesi’nde Patrik Bartholomeos’un yönettiği Paskalya Yortusu ayinine katıldı.