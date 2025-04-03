Yunanistan Golden Visa Programı ve 2024'teki Güncellemeler

Yunanistan Golden Visa programı, yatırım yoluyla Avrupa’da oturum izni almak isteyenler için uzun süredir popüler bir seçenek olmayı sürdürüyor. Ancak 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, yatırım şartlarında önemli değişiklikler getirdi. Her ne kadar yatırım eşikleri artmış olsa da, hâlâ 250.000 €’dan başlayan fırsatlarla başvuru yapmak mümkün. Bu durum, Yunanistan’ı Avrupa’da yatırım yaparak oturum almak isteyenler için cazip bir alternatif hâline getirmeye devam ediyor.

2024 Değişikliklerinin Özeti

Yunanistan Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemeler kapsamında, ülke genelinde “ikili bölge sistemi” uygulanmaya başlandı. Bu sisteme göre yatırım yapılacak bölgeye göre minimum yatırım tutarları farklılık gösteriyor. Yeni sistemin amacı, daha dengeli bölgesel kalkınmayı teşvik etmek ve popüler bölgelerdeki yoğunluğu yönetmek.

● Seçenek 1 | 800.000 €: Bu tutar; Atina’nın içinde bulunduğu Attika bölgesi, Selanik, Mikonos, Santorini ve nüfusu 3.100’ün üzerinde olan adalarda yapılan gayrimenkul yatırımları için geçerli.

● Seçenek 2 | 400.000 €: Yunanistan’ın geri kalan tüm bölgelerini kapsar. Bu seçenek, yatırımcıların daha geniş bir coğrafyada alternatifleri değerlendirmesini mümkün kılar.

Her iki seçenekte de yatırımın, en az 120 metrekarelik tek bir konut veya ticari mülke yapılması zorunludur. Birden fazla küçük metrekareli mülk ile toplam yatırım tutarını tamamlamak bu yeni düzenleme ile mümkün olmayacak.

Mevcut Başvurular Etkilenecek mi?

Hayır. Yeni düzenlemeler sadece 31 Ağustos 2024 tarihinden sonra yapılan Yunanistan oturum izni başvuruları için geçerlidir. Bu tarihten önce başvuruda bulunan yatırımcılar, önceki şartlara göre değerlendirilmeye devam edecek. Bu durum, hali hazırda yatırım yapmış veya başvuru sürecini başlatmış kişiler için önemli bir güvence niteliği taşır.

Yunanistan Golden Visa Programı Hakkında Kısa Bilgi

İlk olarak 2013 yılında yürürlüğe giren Yunanistan Golden Visa programı, minimum 250.000 €’luk gayrimenkul yatırımı karşılığında başvuru sahibine ve ailesine beş yıllık oturum izni sağlar. Bu izin süresiz olarak yenilenebilir ve Schengen bölgesinde vizesiz seyahat hakkı da tanır. Aynı zamanda, eş ve 21 yaş altındaki çocuklar da bu izin kapsamına dahil edilebilir.

Programın Öne Çıkan Avantajları

Schengen Bölgesinde Serbest Seyahat:

Golden Visa sahipleri, 26 Avrupa ülkesini kapsayan Schengen bölgesine vizesiz giriş çıkış yapabilir. Bu özgürlük, hem iş hem de tatil amaçlı seyahat edenler için büyük bir kolaylık sunar.

Sınırsız Oturum ve Kamu Hizmetlerine Erişim:

Yatırım yoluyla oturum izni alan kişiler ve aile bireyleri, Yunanistan’da süresiz yaşama hakkına sahiptir. Kamu sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanabilirler ve bunun için herhangi bir yıllık ikamet zorunluluğu bulunmaz.

Uzaktan Başvuru İmkanı:

Yunanistan Golden Visa başvuruları, noter tasdikli belgeler ve vekâletname ile tamamen uzaktan yürütülebilir. Bu özellik, yoğun iş temposu nedeniyle ülkeye seyahat edemeyen yatırımcılar için ciddi bir avantaj sağlar.

Aile Bütünlüğü:

Program sadece yatırımcıyı değil, eşini, 21 yaş altındaki çocuklarını ve yatırımcının ya da eşinin ebeveynlerini de kapsar. Ekstra yatırım yapmaya gerek kalmadan tüm aile bireyleri oturum hakkı elde edebilir.

Düşük Giriş Eşiği ve Emlak Potansiyeli:

250.000 €’dan başlayan yatırım eşiği, Avrupa’daki benzer programlara kıyasla oldukça erişilebilir düzeydedir. Atina, Selanik ve bazı turistik bölgelerde gayrimenkul piyasasında yaşanan canlılık, kira getirisi ve değer artışı açısından yatırımcıya avantaj sağlar.

Vergi Avantajları ve Çifte Vergilendirme Anlaşmaları:

Yunanistan, birçok ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yapmıştır. Ayrıca, vergi mukimi olan yabancılar için bazı gelir kalemlerinde istisnalar ve avantajlı oranlar sunulmaktadır. Bu haklardan faydalanmak için profesyonel bir mali danışmandan destek alınması önerilir.

Sonuç

2024’te gelen yeni düzenlemelere rağmen, Yunanistan Golden Visa hâlâ Avrupa’da en erişilebilir ve avantajlı oturum programlarından biri olmaya devam ediyor. Özellikle farklı yatırım seçenekleri, esnek başvuru süreci ve kapsamlı aile kapsama alanı ile hem yaşam kalitesini yükseltmek hem de Avrupa’ya açılmak isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor.