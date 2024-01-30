Yunanistan ile yapılan nüfus mübadelesi 101'inci yılında Büyükçekmece'de anıldı

Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan Nüfus Mübadelesi 101’üncü yılında Büyükçekmece’de anıldı.

Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923 yılında imzalanan antlaşmayla yapılan Nüfus Mübadelesi 101’inci yılında Büyükçekmece’de anıldı. Etkinliğe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyük Mübadele Derneği Başkanı Sabit Semiz, STK temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. Büyükçekmece Belediyesi, Büyük Mübadele Derneği ve Tepecik Trakya Rumeli Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda yapılan konuşmaların ardından, Göç yollarında yaşamını yitirenlerin anısına denize kırmızı karanfiller bırakıldı. Yunanistan’dan gelen mübadillerin Mimar Sinan İskelesine ilk ayak bastıkları anlar canlandırılarak duygu dolu anlar yaşandı. Gemiden inen mübadillere kırmızı karanfil takdim eden Başkan Akgün, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Program kapsamında Mimarsinan Gülcemal Sosyal tesisi açılışı yapıldı.

“Mübadele meselesi bir tarihi gerçektir”

Programda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Bugün mübadelenin 101’inci yılını andık. Mübadillerimizin torunları ile beraber tam 101 yıl önce Yunanistan da ki Müslümanların ve Türkiye’deki Ortodoksların yer değiştirmesi olayı olan 19023’te imzalanan sözleşme ile başlayan mübadele kısa sürede Yunanistan’da ki Müslümanların Türkiye’ye Türkiye’deki Ortodoksların da Yunanistan’a intikali ile bitmiştir ama acısı ve dramı devam ediyor. Daha sonra Yunanistan’dan buraya gelen Ortodokslar, sokaklarda gezerken eskiden yaşadıkları evlerin kalıntılarını, temellerini gördükleri zaman onların nasıl gözyaşı içerisinde öptüklerini görüyoruz. Bizim burada yaşayan mübadillerimiz vardı onlarda, Selanik’e gittiği zaman orada doğup büyüdükleri o sokak, cadde veya evlerinin temellerine nasıl sarıldıklarını nasıl gözyaşı döktüklerini de biliyoruz. Bu nedenle mübadele meselesi bir tarihi gerçektir. Mübadele meselesi iki ulus devletin doğmasıyla başlamıştır. İşte bu nedenle Büyükçekmece, Çatalca, Silivri bölgesinde çok sayıda mübadil aile mübadillerin torunları olması nedeniyle biz bu güne kadar bu törenleri yaptık yapmaya devam ediyoruz. Büyükçekmece’de kısa bir zaman içerisinde Mübadil evi ve Mübadele müzesi inşaatına başlayacağız. Bu dramı ve bu tarihi olguyu belgeleriyle orada yaşatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Ne orası vatan ne burası memleket”

Büyük Mübadele Derneği Başkanı Sabit Semiz, “ bu gün burada 500 yıl ana vatanlarında yaşayıp 100 yıl önce anavatanlarından ana yurtlarına gelen neslin torunları olarak, mübadele sözleşmesinin 101’inci yıldönümü için bir araya toplandık. Bizler Büyük mübadele Derneği ve Büyükçekmece Belediyesinin katkılarıyla 2011 yılından beri burada her yıl 30 Ocakta bu etkinliğimizi düzenleyip göç yollarında insanların ölmemesini, savaşların yaşanmaması için mücadelemizi veriyoruz. Mübadele acı bir dramdır, bir yanımız o tarafta bir yanım öbür tarafta, ne orası vatan ne burası memleket, ecdadının mezarları o tarafta kendin burada bir yaşam sürdürmeye çalışıyorsun, özellikle birinci kuşak mübadillerimiz 100 yıl önce bu topraklara adım attıkları zaman çok zor şartlarda çok zor şartlarda tutunmaya çalıştılar. Bizde üçüncü kuşak mübadiller olarak onların o günkü şartlarda bizlere emanet ettikleri yaşamları deva ettirmeye ve onları anmaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerde bizlere yıllardır katkı sunan Büyükçekmece Belediyesi Başkanı sayın Dr. Hasan Akgün’e bir kez daha teşekkür ederiz” dedi.