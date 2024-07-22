Yunanistan'ın ittiği göçmen botunu Türk Sahil Güvenlik birimleri kurtardı

Yunan Sahil Güvenlik botunun Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu Türk kara sularına doğru itmesinin ardından bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu düzensiz göçmenleri kurtardı.

Yunanistan'ın ittiği göçmen botunu Türk Sahil Güvenlik birimleri kurtardı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Yunan Sahil Güvenlik botunun Ege Denizi’nde düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu Türk kara sularına doğru itmesinin ardından bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu düzensiz göçmenleri kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında; Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası’nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu, kuzey yönünde Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Sahil Güvenlik Komutanlığımız derhal bilgilendirilerek söz konusu göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı."