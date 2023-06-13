Yunanistan'ın Meriç Nehri'ne attığı göçmenler yüzerek kurtuldu

Yunanistan unsurları tarafından darp edilen ve değerli eşyaları alınan göçmenler, çıplak ayaklarla Türkiye’ye geri itildi.

Yunanistan devriyelerince yakalanıp darp edildiklerini ve değerli eşyalarına el konularak Türkiye’ye zorla geri gönderildiklerini iddia eden Fas uyruklu 5 kişilik grup, yalın ayak Edirne’ye geldi.

Edirne’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçen Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu 25 göçmen, Yunan sınır güvenlik güçlerine yakalandı. Yunan unsurları, aralarında kadın ve çocukların olduğu grubu 2 gün aç bıraktıktan sonra üzerlerindeki para, değerli eşya ve kıyafetlerini alıp döverek Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye’ye itti.

Fas uyruklu 5 kişi, Yunanistan sınır birliklerince zulme uğradıklarını ve yalın ayakla saatlerce yürüyerek Edirne’ye yetiştiklerini ifade etti. Meriç Nehri’ne atıldıklarını ve kendi imkânları ile yüzerek geçmeyi başaran 5 Faslı göçmen, geriye kalan 20 kişinin akıbetini bilmediklerini belirtti.

“Yunan askerler 2 gün boyunca kampta tuttular”

Yunanistan tarafına Meriç Nehri üzerinden geçtiklerini ifade eden Faslı uyruklu Abdullah Mucrip, “Karşı tarafa geçtikten sonra bebekler ve çocuklar ile geçtik. Yunanistan polisi onları soydu ve Yunanistan askerine teslim ettiler. Askerler 2 gün boyunca kampta tuttular, daha sonra tekrar bizi suya attı. Bu 25 kişi arasında yüzme bilenler Türkiye tarafına geçti, bilmeyenlerin ise ne olduğu bilinmiyorum” dedi.

"Tekmelediler, bizi sopalarla dövdüler ve suya attılar"

Yunanistan’a geçtiklerinde yaşadıkları kötü muameleyi anlatan Faslı Yasin Iddizvan, nehirden geçtikten sonra yakalandıklarını belirterek, “Sınırda bir süre ilerledikten sonra polisler bizi yakaladı. Sonra bizi jandarmaya verdiler. Hepimizi dövdüler ama en çok bana şiddet uyguladılar. Kadın ve 3 tane 8 yaşında küçük çocukla bizleri önce tekmelediler, demir sopalarla dövdüler. Sonra Yunan polisi geldi bizi başka bir yere götürdü. Telefon ve kıyafetlerimizi aldılar. Yüzerek Türkiye tarafına geçtik ama diğer arkadaşlarımız ne oldu bilmiyoruz" diye konuştu.