Yunanistan kaçak göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenleri, Yunan unsurları lastik bottaki motorlarını söküp, Türk karasularına geri iterek ölüme terk ediyor. Denizin ortasında çaresizce kurtarılmayı bekleyen göçmenleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarıyor. Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, lastik bottaki motorun söküldüğü ve kaçak göçmenlerin deniz ortasında mahsur kaldığı görülüyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler iddiaya göre, Midilli Adası’na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lastik bottaki motoru söken Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri Türk karasularına geri iterek, ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu ’KB-20’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bottaki 17’si çocuk 40 göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık’taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, kaçak göçmenlerin lastik botundaki motorun söküldüğü ve deniz ortasında yağmur altında mahsur kaldıkları görülüyor.