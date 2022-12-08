Yunanistan ve Suriye sınırında 11 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 FETÖ üyesi ile Suriye’den yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 1 PKK/YPG terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalananlardan 9’unun öğretmenlik ve hemşirelik gibi görevlerden ihraç edilmiş FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca Suriye hududunda 1 kişi ülkemize sızmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi” ifadelerine yer verildi.