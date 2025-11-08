Yunus Akgün: 'Eskisinden kararlı ve güçlü bir şekilde sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum'

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, ameliyat sürecinin başarıyla tamamlandığını söyleyerek, "Futbol zaman zaman zorlu sınavlar sunar ancak önemli olan bu süreçlerden daha güçlü çıkabilmektir. En kısa zamanda, eskisinden de kararlı ve güçlü bir şekilde sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Galatasaray’da fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Ameliyat sürecinin başarıyla tamamlandığını belirten Akgün, "Bu süreçte yanımda olan, destek mesajlarıyla moral veren herkese içten teşekkür ederim. Ayrıca operasyon sürecindeki titiz ilgileri ve emekleri için Dr. Metin Ertem ve Dr. Yener İnce’ye özellikle teşekkür ederim. Futbol zaman zaman zorlu sınavlar sunar ancak önemli olan bu süreçlerden daha güçlü çıkabilmektir. En kısa zamanda, eskisinden de kararlı ve güçlü bir şekilde sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.