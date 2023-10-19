Yunus Akgün'ün golü, haftanın en iyi golüne aday gösterildi

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün, A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ile oynanan maçta attığı gol, UEFA tarafından haftanın en iyi golüne aday gösterildi.

Yunus Akgün'ün golü, haftanın en iyi golüne aday gösterildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Milli futbolcu Yunus Akgün’ün, A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Letonya ile oynanan maçta attığı gol, UEFA tarafından haftanın en iyi golüne aday gösterildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yunus Akgün’ün muhteşem bir vuruşla Letonya’ya attığı gol, UEFA tarafından haftanın en iyileri arasında gösterildi. Sen de Yunus’a destek olmak için tıkla! Oylama yarın saat 16.00’da son eriyor. Elini çabuk tut" denildi.

UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan oylamada Yunus’un dışında İsviçre’den Shaqiri, Ukrayna’dan Mudryk ve Sırbistan’dan Mitrovic de yer aldı.