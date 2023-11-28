Yunus Emre Caddesi'nde asfaltlama çalışması
Bozüyük 'te ergonomik ömrünü tamamlayarak deformasyonların meydana geldiği Yunus Emre Caddesi'nde asfaltlama çalışması yapıldı.
Bozüyük ’te ergonomik ömrünü tamamlayarak deformasyonların meydana geldiği Yunus Emre Caddesi’nde asfaltlama çalışması yapıldı.
İlçe genelinde zamanla deforme olarak bozulan cadde ve sokaklar sıcak asfalt serimi ile düzenlenerek daha düzgün bir hale getiriliyor. Çarşı Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Caddesi’nde akşam saatlerinde başlatılan asfaltlama çalışması kısa süre içerisinde tamamlanarak yol vatandaşların kullanımına sunuldu.