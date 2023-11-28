Yunus Emre Caddesi'nde asfaltlama çalışması

Bozüyük 'te ergonomik ömrünü tamamlayarak deformasyonların meydana geldiği Yunus Emre Caddesi'nde asfaltlama çalışması yapıldı.

Yunus Emre Caddesi'nde asfaltlama çalışması
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bozüyük ’te ergonomik ömrünü tamamlayarak deformasyonların meydana geldiği Yunus Emre Caddesi’nde asfaltlama çalışması yapıldı.

İlçe genelinde zamanla deforme olarak bozulan cadde ve sokaklar sıcak asfalt serimi ile düzenlenerek daha düzgün bir hale getiriliyor. Çarşı Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Caddesi’nde akşam saatlerinde başlatılan asfaltlama çalışması kısa süre içerisinde tamamlanarak yol vatandaşların kullanımına sunuldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman