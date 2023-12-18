Yunus Emre Enstitüsü, Budapeşte Eötvös Lorand Üniversitesiyle protokol imzaladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile dünyada ilk Türkoloji bölümünün kurulduğu Eötvös Lorand Üniversitesi (ELTE) arasında Türkoloji alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Yunus Emre Enstitüsü, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında dünyanın dört bir yanında Türkçeye gösterilen yoğun talebin karşılanması ve uluslararası arenada çeşitli alanlarda Türkçenin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Enstitünün Macaristan’ın en köklü üniversitelerinden Eötvös Lorand Üniversitesi ile gerçekleştirdiği protokol imza törenine Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Budapeşte YEE Koordinatörü Mustafa Aydoğdu, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Laszlo Borhy ve üniversite yetkilileri iştirak etti.

“Türk kültürünün uluslararası alanda bu denli ilgi duyulmasının en önemli unsurlarından biri de Türkçedir”

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, akdedilen iş birliği protokolüne ilişkin “Cumhuriyet’in 100. yılını idrak ettiğimiz 2023 yılında, Yunus Emre’den miras kalan kadim Türkçemizi dünya çapında yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Türk kültürünün uluslararası alanda bu denli ilgi duyulmasının en önemli unsurlarından biri de Türkçedir. Enstitümüzün kuruluşundan günümüze kadar dijital ve fiziki ortamlarda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle dünya genelinde milyonlarca kişiyi Türkçeyle tanıştırdık” ifadelerini kullandı.

Enstitü, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılını taçlandıracak projelere imza atacak

Enstitü Başkanı Prof. Dr. Ateş, "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında imzaladığımız bu protokolün dışında Budapeşte’deki temsilciliğimizin girişimleriyle, Macaristan Parlamentosunun sesli rehber hizmetine Türkçenin dâhil edilmesi gibi çok kıymetli çalışmalar yürüttük. 2024 yılında, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını taçlandıracak çeşitli proje ve faaliyetlerimizi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Protokol çerçevesinde Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmak, karşılıklı anlayışı geliştirmek, iş birliğini güçlendirmek, kültürel ve bilimsel bağlılıkları kuvvetlendirmek amaçlanıyor.

Enstitü, imzalanan protokol çerçevesinde üniversite bünyesinde Türkçe öğretimi ve kültürel etkileşim faaliyetleri düzenlemenin yanı sıra akademik ve kültürel yayın desteği de sağlayacak.