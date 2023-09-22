Yunus Emre Enstitüsü'nden 'Cumhuriyetle Yürüyen Türkiye' sergisi

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ’Cumhuriyetle Yürüyen Türkiye’ sergisinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden Kurtuluş Savaşı’na, 6 büyük cephedeki Milli Mücadele ve Türk tarihine iz bırakan olaylar kronolojik sırayla resmedildi.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş’in katılımıyla, Enstitü Genel Merkezi’nde ‘Cumhuriyetle Büyüyen Türkiye’ sergisi gerçekleştirildi. Cumhuriyetle Büyüyen Türkiye Nev Niyaz konseriyle başlayan sergide Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e özel olarak hazırlanan illüstrasyonların yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden Kurtuluş Savaşı’na, 6 büyük cephedeki Milli Mücadele ve Türk tarihine iz bırakan olaylar kronolojik sırayla resmedildi. Sergi alanında ayrıca sinemadan mutfağa, tarihten mimariye kadar geniş bir yelpazede Türkiye’nin kültürel değerlerine ilişkin görseller kısa açıklamalarıyla birlikte sergilendi.

Sergi çerçevesinde konuşma gerçekleştiren Yunus Emre Enstitüsü Genel Başkanı Şeref Ateş, “Yunus Emre Enstitüsü olarak Cumhuriyetimize vefa borcumuzu küçük bir katkı ile ifade etmiş bulunuyoruz. Değerli sanatçımızın çizdiği, resmettiği Cumhuriyet tarihimizi tablolarla ifade ediyoruz. Bu özellikle gençlerimiz, çocuklarımız çok önemli çünkü Cumhuriyet tarihimizi sadece teorik olarak yaşadığımız yüzyılı olumlu ve olumsuz yönleriyle bir ders malzemesi olarak görüyoruz. O açıdan da her 10 yılda Türkiye Cumhuriyeti’nin neler yaşadığını ve halkımızın ortak kültürel hafızasını neler yaşadığını görme fırsatı oluyor. Bunu bu yılın başında gerçekleştirdik. Türkçe ve İngilizce olarak da Cumhuriyet tarihimiz boyunca da öne çıkan kavramları ifade ettik. Böylelikle dünyanın her tarafında Türk tarihinin önemli bir kesiti olan son 100 yılı, Cumhuriyet tarihimizi resmettik ve kavramlarla öne çıkarttık” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyet tarihimizi gençlerimiz, çocuklarımız ya da bizim gibi bu tarihi bizzat yaşayan insanlar kendilerini yeniden bulma fırsatı buluyorlar”

Ateş, sergi hakkında da bilgiler vererek, “Cumhuriyet tarihimiz boyunca bestelenen eserler, öne çıkan değerli şahsiyetlerin burada tanıtımı yapılıyor. Diğer taraftan Cumhuriyet dönemleri yemekleri, özellikle Ulu Önder Atatürk’ün sevdiği yemeklerden tadımlık şeklinde ikram ediliyor. Böylelikle de Cumhuriyet tarihimizi gençlerimize, çocuklarımıza ya da bizim gibi bu tarihi bizzat yaşayan insanlar kendilerini yeniden bulma fırsatı buluyorlar o açıdan da bir milletin ayakta kalabilmesi gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için kültürel mirasının yeniden yaşatılması ve modern kalıplar içerişinde ifade edilmesi gerekmekte” açıklamasında bulundu.