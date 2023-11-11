Yunus Emre Enstitüsünden Fransız öğrencilere 'Türkiye'nin Kültürel Diplomasisi' eğitim programı

Yunus Emre Enstitüsü, Fransa’da geleceğin Fransız diplomatlarına yönelik ’Türkiye’nin Kültürel Diplomasisi’ adlı eğitim programı düzenledi.

Fransa’nın Paris ve Lyon şehirlerinde her yıl yüzlerce öğrenciye eğitim veren Uluslararası İlişkiler ve Politik Bilimler Fakültesinin (ILERI) yüksek lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen programa yaklaşık 40 kişi katıldı.

Paris Yunus Emre Enstitüsünde bir araya gelen Fransız öğrenciler, Asya’yı ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Türkiye’nin jeopolitik konumu, turizm potansiyeli, köklü bir tarihe sahip olması, kadim kültürel mirası ve benzeri unsurlardan dolayı Türkiye’yi yakından tanımayı arzu ettiklerini ifade etti.

Eğitim programında ILERI Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Pierre Raffard tarafından Türk kültürü ile Türkiye’nin sosyo-politik yapısı üzerine verilen ders, öğrenciler tarafından takip edildi.

Eğitim programı kapsamında geçmişte Fransa’da bulunan Türk edebiyatının önemli isimlerine dair seminerler, Türk sanat eserlerinin yer aldığı T.C. Paris Büyükelçiliğine ziyaret ve benzeri çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Türkiye ve Fransa arasında kültürel etkileşime zemin oluşturulması hedeflenen program, her hafta 4 saat olmak üzere iki dönem boyunca gerçekleştirilecek.

Türk kültürünü yerinde keşfedecekler

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Fransız öğrencilerin arkeolojiden mimariye gastronomiden müziğe kadar tüm zenginlikleriyle Türk kültürünü yerinde ve yakından tanımaları amacıyla Türkiye’de kültürel gezilerin düzenlenmesi planlanıyor.