Yunus karaya vurdu

Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy Boğazı'nda karaya vuran cansız yunus, vatandaşlar tarafından bulundu.

Yunus karaya vurdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Bursa’nın Karacabey ilçesi Yeniköy Boğazı’nda karaya vuran cansız yunus, vatandaşlar tarafından bulundu.

Bursa’nın Karacabey ilçesi Yeniköy Boğazı sahiline yüzmek için gelenler, sahilde sevimli bir yunusun cansız bedeni ile karşılaştı. Öldüğü anlaşılan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun çürümeye başladığı fark edildi. Çevredekilerin yardımıyla sahilden uzaklaştırılan yunus, belediye ekipleri tarafından alındı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb