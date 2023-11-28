Yunus Timleri hızlı müdahale ile güven veriyor

Sındırgı’da yeni kurulan Yunus Timleri, güvenliğin sağlanmasında etkin görev alıyor. Suçluların korkulu rüyası motosikletli polisler, hızlı ve çevik olmalarıyla tanınıyorlar.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün talebi sonucu İçişleri Bakanlığının 15 Eylül 2023 tarihli kararı ile Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği kuruldu. Başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin bir şekilde görev alan Yunus Timleri, özel kurslara tabi tutularak eğitimlerini tamamladı. 6 kişilik ekip, iki tam donanımlı motosiklet ile göreve başladı. Araçlı ekiplerin giremediği dar sokaklarda dahi Yunus Timleri hızlı bir şekilde olaya müdahale edebiliyor.

İlçe merkezindeki yollarda yapılan uygulamalı, planlı çalışmaların yanı sıra dar sokak ve caddelerde meydana gelen olaylara hızlı ve seri müdahale eden Yunus Timleri, yasaklı madde takibi ve hırsızlık olaylarına karşı da güvenlik önlemi alıyor. İlçede faaliyet gösteren Yunus Timleri kısa süre içerisinde birçok başarılı operasyona imza attı. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede etkin rol alan ekipler takdirle karşılanıyor. Ekim ayı verilerine göre 20’den fazla şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem yapıldığı ve uyuşturucu madde, silah vb. unsurlara el koyulduğu belirtildi.

Kurulduğu günden bu yana suçlulara göz açtırmayan Yunus Timlerinden ilçe sakinleri ise memnun olduklarını dile getirdi. Ahmet Ensar Yıldız adlı öğrenci, “Yunuslar bizim için oldukça önemli. Güvenliği sağlıyorlar. Özellikle araçların giremediği yerlere bile girebiliyorlar. İlçemiz için, Türkiye için önemli. Yunusları seviyoruz” dedi.

Burak Kaya adlı öğrenci de, “Güvenliğimiz için, bizleri korumak için çok iyi oldu. Her ilçeye lazım Yunus polisler. Onlar bizi korusun, Allah onları korusun inşallah. Okulumuzu, her yeri koruyorlar. Çok memnunuz“ dedi.