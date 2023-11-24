Yunuseli Bulvarı'nda trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan asfalt yenileme çalışmaları çerçevesinde Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndan Acemler'e doğru gidiş istikameti, 24 Kasım Cuma (Bugün) saat 22.00 ile 25 Kasım Cumartesi saat 06.00'a kadar trafiğe kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek.

Yunuseli Bulvarı'nda trafik düzenlemesi
Editör
EditörEditör
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan asfalt yenileme çalışmaları çerçevesinde Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’ndan Acemler’e doğru gidiş istikameti, 24 Kasım Cuma (Bugün) saat 22.00 ile 25 Kasım Cumartesi saat 06.00’a kadar trafiğe kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman