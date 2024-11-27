Yurt dışı alışverişlerinde gümrük kıymetine kargo ücreti de eklenecek

Yurt dışından postayla gelen eşyaya ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre, Türkiye’ye gelen basitleştirilmiş usulde beyanı yapılan eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de ilave edilecek.

Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderlerinin eşyanın kıymetine ilave edilmesini öngören 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın 63’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına; "Aynı maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen eşya için Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderleri, eşyanın kıymetine ilave edilir. Bakanlık, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir" ibareleri eklendi.

Buna göre, Türkiye’deki giriş limanı veya yerine kadar yapılan nakliye giderlerinin ithal eşyasının kıymetine ilave edilmesi sağlanacak.

Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.