Yurt dışına kuş kaçırma hazırlığında olan 2 kişiye 1 milyon 524 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yurt dışına kaçırılmak üzere olan gökdoğanların ele geçirildiğini ve kaçırmaya çalışan 2 kişiye, 1 milyon 524 bin 798 lira idari para cezası verildiğini duyurdu.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
DKMP, resmi sosyal medya hesabından İstanbul’un Silivri ilçesinde yurt dışına kaçırılmak üzere olan 2 adet gökdoğan kuşunun ele geçirildiğini paylaştı. Müdürlük, gökdoğanları kaçırma hazırlığında olan 2 kişiye ise 1 milyon 524 bin 798 lira idari para cezası ve tazminat bedeli uygulanacağını açıkladı.

"Yasa dışı yollarla yakalanmış 2 adet gökdoğan ele geçirildi"

DKMP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle birlikte Silivri’deki bir adrese intikal etti. Yapılan aramada, yasa dışı yollarla yakalanmış 2 adet gökdoğan ele geçirildi. Bu kuşları yurt dışına kaçırma hazırlığında oldukları belirlenen 2 kişiye, ilgili kanunlar kapsamında toplam 1 milyon 524 bin 798 lira idari para cezası ve tazminat bedeli uygulanacak. Tedavi altına alınan gökdoğanlar, Polonezköy Sülün Üretme İstasyonu’ndaki bakım sürecinin ardından yeniden doğaya salınacak."