Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının temsilciliklerde kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçakla İstanbul Havalimanı’na getiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurt dışı temsilciliklerdeki kullanılan oylar, muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul’a gönderilmeye başlandı. Yurt dışından tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar İstanbul Havalimanı’nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor. Yurt dışından kullanılan oyların Türkiye’ye getirilişi cumartesi gününe kadar sürecek. İstanbul Havalimanı’na muhafaza edilen oylar daha sonra kara yoluyla Ankara’ya gönderilecek. Öte yandan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’a kadar oy kullanabilecek.