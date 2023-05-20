Yurt dışında ve gümrük kapılarında ikinci tur seçimleri için oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün başladı. Yurt dışı temsilciliklerde 24 Mayıs’a, gümrüklerde ise 28 Mayıs’ta saat 17.00’ye kadar oy kullanılabilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yine Türkiye’nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

Oylar Ankara’da toplanacak

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK’nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye’ye getirilecek. Getirilen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi’ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye’de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Yurt dışı oy verme tarihleri

YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs’ta oy kullanılmasına karar verdi. Daha önce bu ülkelerde oy verme süresi 20-21 Mayıs olarak açıklanmıştı.

“Hakkımıza hayırlısı ne ise o olsun”

Oy kullanmaya gelen vatandaşlardan Suat Kara, ilk turda oyunu yurt dışında kullandığını belirterek, “İkinci oy kullanışım, birincisini yurt dışında kullandım ikincisini de burada kullanıyorum. Hakkımıza hayırlısı ne ise o olsun, hepimize hayırlı olsun” dedi.

“İyisi olur inşallah”

İlk oyunu Azerbaycan’da Bakü Büyükelçiliğinde kullandığını ifade eden Murat Soyupek, “İkinci tur için ikinci oyumuzu da burada kullandık. Burası gümrük kapısı, gelen giden nasıl olacak bilmiyoruz ama iyisi olur inşallah” dedi.