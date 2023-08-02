Yurt dışından 12 litre içki getiren şahıs yakalandı
Yurt dışından Tekirdağ'a 12 litre içki getiren şahıs Çerkerköy ilçesinde yakalandı.
Yurt dışından Tekirdağ’a 12 litre içki getiren şahıs Çerkerköy ilçesinde yakalandı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi’nde yabancı uyruklu G.M. isimli şahsın ülkeye kaçak yollardan viski getirdiğini tespit etmeleri üzerine arama yaptı. Yapılan aramada 12 adet 1 litrelik viski ele geçirildi. Şüpheli, ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.