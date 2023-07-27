Yurt dışından getirilen kaçak parfüm ve sigaralar ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yurt dışından getirilen kaçak elektronik sigara ve kaçak parfüm ele geçirildi.

Yurt dışından getirilen kaçak parfüm ve sigaralar ele geçirildi
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yurt dışından getirilen kaçak elektronik sigara ve kaçak parfüm ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçe Veliköy Mahallesi’nde S.N. isimli şahsın ülkeye kaçak yollardan elektronik sigara ve parfüm getirdiği ve bunların satışını yaptığının tespiti üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Şahsın ikametinde ve aracında Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada; 41 adet elektronik sigara ve 57 adet parfüm ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.