Yurt dışından getirilen telefonlarda üç yılda bir telefon düzenlemesi kapsamında denetimler artırıldı

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, yurt dışından yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limiti olan üç yılda bir tane sistemine ilişkin, 1 Kasım itibarıyla (x-ray) aramaları yoğunlaştıracaklarına dikkati çekerek, “Zaten halihazırda kontrollerimiz sıkı şekilde devam ediyor. 1 Kasım’dan sonra bu sistemden daha yoğun kontroller yapacağız” dedi.

Yurt dışından yolcu beraberi getirilen eşya muafiyetlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, kişisel eşya muafiyeti kapsamında, yurt dışından Türkiye’ye gelen yolcular, üç yılda bir adet cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak getirebiliyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce, 30 Mayıs 2019 tarihinde getirilen düzenleme kapsamında süre iki yıldan üç yıla çıkarılmış ve yurt dışından getirilen telefonlar için "yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı” da eklendi. Söz konusu uygulama ile yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limiti olan üç yılda bir tane sisteminin teknik takibini mümkün kılmak için, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde bir düzenleme hayata geçirildi. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, yolcu beraberi getirilen cep telefonlarının vergi muafiyet kontrolünü sağlayan söz konusu sistemin çalışma esaslarını uygulamalı olarak Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gelen Yolcu Salonu’nda tanıttı.

Muafiyet hakkı olmayan yurt içine girişini engelleme amacı güden yeni kararın ardından havalimanında x-ray’lerden geçişlerde yolcuların bavulları daha detaylı incelenecek. İncelemede, x-ray’den geçen bavulda telefon olduğu anlaşılırsa yolcu, Gümrükler Muhafaza ofisine davet edilecek. Ardından burada yolcuların son üç yıl içerisinde muafiyet haklarını kullanıp kullanmadıklarını kontrol edilecek. Eğer yolcu, son üç yıl içerisinde yurt dışından telefon getirmemişse telefonunu alarak yurt içine sokabilecek. Kontrollerde yolcunun son üç ay içerisinde muafiyet hakkını kullandığı anlaşılırsa telefon muhafaza altına alınacak. Daha sonra ilgili gümrük memuru, yolcunun üç ay içerisinde telefonu tekrar yurt dışına götürebilmesi için yolcuya ambar muhafaza makbuzu yazacak.

“Artık 1 Kasım itibarıyla yurt dışından gelen yolcularımızın son üç yıl içerisinde muafiyet haklarını kullanıp kullanmadıklarını kontrol edeceğiz”

Genel Müdür Uslu burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yolcuların yurt dışından gelirken üç yılda bir muafiyet kapsamında bir telefon getirme hakkı olduğunu hatırlatarak, “Ancak bu zamana kadar biz bunun kontrolünü tam anlamıyla yapamıyorduk. Yurt dışından telefon getirildiği zaman eğer yolcumuzun yanında bir telefon daha varsa bunu muafiyet kapsamında değerlendiriyorduk. Birden fazla telefon varsa gümrük işlemlerine tabii tutuyorduk. Fakat BTK ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında da bir veri tabanı paylaşımı yapıldı. Artık 1 Kasım itibarıyla yurt dışından gelen yolcularımızın son üç yıl içerisinde muafiyet haklarını kullanıp kullanmadıklarını kontrol edeceğiz. Eğer yolcumuz muafiyet hakkını son üç yıl içerisinde kullandıysa yani son üç yıl içerisinde yurt dışından telefon getirdiyse biz burada telefonlarını muhafaza altına alacağız. Ancak eğer sistemde yaptığımız kontrolde yolcumuzun muafiyet imkanı varsa yani son üç yıl içerisinde yurt dışından telefon getirmediyse o zaman yurt içine telefonu sokmasına izin vereceğiz. Daha sonra 120 gün içinde yolcumuz telefonunu BTK’nin sistemlerine kayıt yaptırabilecek” dedi.

“Ambar muhafaza makbuzu ile yolcumuz üç ay içerisinde yurt dışına giderken tekrar telefonunu yurt dışına çıkarabiliyor”

Yolcunun yapılan kontrollerde son üç yıl içerisinde muafiyet hakkını kullandığı anlaşıldığı takdirde söz konusu telefonun gümrük ambarında muhafaza altına alındığını belirten Uslu, “Karşılığında kendisine ambar muhafaza makbuzu veriyoruz. Bu durumda yolcumuz üç ay içerisinde yurt dışına giderken tekrar telefonunu yurt dışına çıkarabiliyor” diye konuştu.

“1 Kasım’dan sonra bu sistemden daha yoğun kontroller yapacağız”

Genel Müdür Uslu, 1 Kasım itibarıyla (x-ray) aramaları yoğunlaştıracaklarına dikkati çekerek, “Zaten halihazırda kontrollerimiz sıkı şekilde devam ediyor. 1 Kasım’dan sonra bu sistemden daha yoğun kontroller yapacağız. Arkadaşlarımız, yolcu beraberinde cep telefonu gördükleri zaman ofislerimize yolcularımızı davet edecekler. Yapılan kontrollerden sonra sistem üzerinde muafiyet imkanı varsa yolcumuz telefonunu alıp gidecek. Onun haricinde muafiyet imkanı yoksa telefonunu emanet olarak gümrük ambarlarımıza bırakacaklar” ifadelerini kullandı.

“Kendi kullandığı telefonda herhangi bir sakınca yok ama yanında gördüğümüz ikinci telefonda kontrollerimiz gerçekleştireceğiz”

Yolcunun yurt dışından geldiğinde kişisel telefonu noktasında hiçbir sorun olmadığını aktaran Uslu, “Ama onunla getirdiği ilave bir telefonu muafiyet kapsamında olup olmadığını kontrol edeceğiz. Dolayısıyla burada bakacağımız hak o. Kendi kullandığı telefonda herhangi bir sakınca yok ama yanında gördüğümüz ikinci telefonda kontrollerimiz gerçekleştireceğiz” değerlendirmesini yaptı.

“Yolcumuz üç ay içerisinde telefonunu aldıktan sonra yurt dışı etmek zorunda”

Amaçlarının yurt dışından getirilen telefonun muafiyet hakkı olmadığı takdirde yurt içine girişini engellemek olduğunu kaydeden Uslu, “Yolcumuz üç ay içerisinde telefonunu aldıktan sonra yurt dışı etmek zorunda. Zaten yurt dışına giderken alabiliyor telefonunu. Onun dışında biz telefonu kendisine teslim etmiyoruz” dedi.