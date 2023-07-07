Yurt dışından getirilen telefonları kaydettirme ücretine zam sonrası sistem kilitlendi

Yurt dışından getirilen telefonların kullanım izin harcının 14 bin liralık artması sonrası vatandaşlar, e-Devlet’te bulunan telefon kaydettirme sistemine giriş yapmaya çalıştılar fakat sistem yoğun talep sonrasında kilitlendi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseldi. Karar yürürlüğe girmeden telefonlarını kayıt ettirmek isteyen vatandaşlar sistemin kilitlenmesine neden oldu. E-Devlet’ten telefonlarını kayıt ettiremeyen vatandaşlar ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sırada bekleyen vatandaşlardan İpek İlhan, "Bugün böyle bir haber aldım. Haberi alır almaz telefonumu kaydettirmek için buraya geldim. İki buçuk saattir burada bekliyorum. İnsanlar bu kadar sürede nasıl işlerini halledecekler bilmiyorum. Bize de yetkililer sistemin kapalı olduğunu söylüyor. İçeriye kadar girdim ve çalışanlar ’Sistemi kapatmadan sürekli olarak yenileme yapın. Yoğunluktan dolayı böyle bir problem yaşanıyor’ dediler" dedi.

Aldığı telefonun Kurban Bayramı nedeniyle kaydını yaptıramadığını söyleyen Muhsin Atak ise, "Birkaç hafta önce yurt dışından telefon getirdim. Getirdiğim telefonları bayram tatilleri dolayısıyla kaydımızı yapamadık. Şimdi başvurmaya geldik. Maalesef sistemler çökmüş. E-Devlet’ten giriş yapamıyoruz. BTK Bilgi ve İhbar Merkezi’ne ait 120 numaralı hattı arayamıyoruz. Oradan bir ilerleme kaydedemiyoruz. Sistemler tamamen kilitlenmiş şu an" ifadelerini kullandı.