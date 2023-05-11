Yurt dışından Türkiye'ye getirilen son oylar Kanada'dan

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar Türkiye’ye getirildi. Bu kapsamda son olarak Kanada’da kullanılan oyların da İstanbul’a getirilmesiyle yurt dışındaki oyların tamamı Türkiye’ye gelmiş oldu.

Türkiye’de pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs’ta sona ermişti. Kullanılan oyların Türkiye’ye teslim edilme süreci başlarken, Kanada’da kullanılan oyların da İstanbul’a getirilmesiyle yurt dışındaki oyların tamamı Türkiye’ye gelmiş oldu. Yurt dışında kullanılan oyların bulunduğu mühürlü çuvallar, Kanada’dan Türk Hava Yolları’na (THY) ait tarifeli uçaklarla İstanbul Havalimanı’na getirildi. Oyların bulunduğu çuvallar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra kurye ve siyasi partilerin temsilcileri eşliğinde, güçlendirilmiş çelikten oluşan 7 kilitli kapının olduğu odaya bırakıldı ve muhafaza altına alındı. Son olarak gümrüklerde ve havalimanlarında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy kullanmaya devam edebilecek.