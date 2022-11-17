Yurt genelinde karla mücadelede 13 bin 52 personel, 11 bin 490 makine ve ekipman ile hizmet verilecek

Tuzla’da, “Karayolları 2022-2023 Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı ve Yol Bakım Araçlarını Hizmete Alım Töreni” gerçekleşti. Yurt genelinde karla ve buzla mücadele çerçevesinde, 68 bin 725 kilometrelik karayolu ağı üzerindeki 450 karla mücadele merkezinde, 11 bin 490 makine ve ekipmanla, 13 bin 52 personelle hizmet verileceği, ayrıca karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 610 bin ton tuz, 407 bin 795 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 17 bin 103 ton kimyasal buz çözücü ve çözeltisi ile 132 ton ürenin merkezlerde depolandığı kaydedildi.

Tuzla’da İntercity İstanbul Park’ta “Karayolları 2022-2023 Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı ve Yol Bakım Araçlarını Hizmete Alım Töreni” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Programda; karayollarındaki bölünmüş yol uzunluğunun 28 bin 790 kilometreye çıkarıldığı, 2023 hedefinin ise 30 bin kilometreye çıkarmak olduğu kaydedildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, kar ve diğer doğal afetlere karşı yolların sürekli açık bulundurulması için araç ve makine parkını sürekli olarak yeniliyor. Bu yıl, KGM’nin makine parkına satın alınan makine, üst yapı ve ekipmanların yüzde 81’lik kısmı yerli imalattan oluşuyor. Bugün itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü araç parkında 5 bin 427’si hareketli makine olmak üzere, toplam 13 bin 734 makine ve ekipmanla hizmet verildiği belirtildi. Yurt genelindeki toplam 68 bin 725 kilometrelik karayolu ağı üzerindeki, 450 karla mücadele merkezinde, 11 bin 490 makine ve ekipmanla, ayrıca 13 bin 52 personelle hizmet verileceği ifade edildi. Kış programında, karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 610 bin ton tuz, 407 bin 795 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 17 bin 103 ton kimyasal buz çözücü ve çözeltisi ile, 132 ton ürenin merkezlerde depolandığı, bunun yanında karayollarındaki tipi ve esintilere karşı 851 kilometrelik kar siperi yapıldığı ifade edildi.

Kış mevsiminde seyahat edecek yol kullanıcılarının, yola çıkmadan önce güzergâhları ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 0-312-449 86 60 numaralı telefonlarından, ya da ücretsiz ALO 159 hattından veya www.kgm.gov.tr internet adresinden kapalı ve açık yollar ile birlikte önerilen alternatif güzergâhlarla ilgili bilgi almalarının önemine dikkat çekildi.