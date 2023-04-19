Yurt genelindeki huzur uygulamasında 731 kaçak göçmen yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik düzenlenen huzur uygulamasında 731 kaçak göçmen yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi için yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 29 bin 694 personel ve 8 bin 774 ekip ile 6 bin 894 noktada düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı. Uygulama çerçevesinde 5 bin 162 metruk bina, 8 bin 858 umuma açık yer, 468 terminal ve 3 bin 379 diğer yerler olmak üzere toplam 17 bin 867 yer kontrol edildi. 5’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 organizatör gözaltına alınırken, 731 düzensiz göçmen yakalandı. 16’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 945 aranan şahıs tespit edilirken, 454’ü yabancı uyruklu ve 28’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 481 şahsa idari yaptırım uygulandı. Uygulamada 2 otomobil, 1 tekne, 4 adet cep telefonu, 2 adet tarihi eser ve 5 adet sahte pasaport ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.