Yurt Hayatıyla Beraber Hayatınızdaki Değişiklikler

Gittiğiniz yerde, ilk zamanlar yalnızlık hissedeceksiniz ki bu çok doğal. Tavsiye olarak, herkesle samimi olmaya çalışmamalısınız.Huzurlu bir yurt hayatı geçirmek için mülkiyet anlayışınızdan vazgeçmelisiniz. Çünkü size ait olan bir şeyin ortak kullanılmasına izin veriyorsanız o artık odanın hatta belki de bulunduğunuz katın ortak malı olmuştur.Kendinize yalnız kalabileceğiniz bir mekân bulun. Ara sıra kendini dinlemenin ne kadar da önemli bir şey olduğunu yurtta anlayacaksınız.En yakın arkadaşlar genelde yurttan çıkar ama kimin ne olduğu kısa sürede anlaşılacağından aceleci davranmamalısınız.Oda arkadaşlarımla okul bitene kadar aynı odada kalırım hayalleri kurmamalısınız.Kiminin kötü huyu sene sonu bile ortaya çıkabiliyor. Birden çok kişi arkadaşınız hakkında sizi hep aynı konu için uyarıyorsa onlara kulak asmakta fayda var.Sınırlarınız olsun, bir seferden bir şey olmaz derseniz onun mutlaka devamı gelecek ve siz alışmaya başlamak zorunda kalacaksınızdır.Kimseyi sevmeseniz de saygı duymalısınız.Tabi kendinize de saygı duydurtmalısınız.