Yurt seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Ancak zamanla yurt hayatına adapte olur ve mutlu bir hayata başlarsınız.Yurtta kalacak öğrencilere en önemli tavsiyelerden biri güvenlik ve iletişimdir.Kalabalık bir odada kalıyorsanız ilk etapta oda arkadaşlarınızla birlikte oda kuralları hakkında konuşmalısınız.Günümüzde birçok yurt odasında sigara içmek yasak olsa da serbest olan yerler de bulunuyor.Sigaradan etkilenen biriyseniz arkadaşlarınızla mutlaka konuşmalısınız.Aynı zamanda dolabınızın kapağını daima kilitli tutmanız gerekir.Aksi takdirde eşyalarınız kaybolabilir.Son olarak oda arkadaşlarınıza karşı sabırlı ve hoşgörülü davranmanız gerekir.Lüks bir yurtta kalacaksanız az eşya götürmek yeterli olacaktır.Bu yurtlarda evde olması gereken çoğu eşya bulunur.Ancak standart bir yurtta kalacaksanız şu eşyaları götürmeniz gerekebilir;

-Havlu ve bornoz

-Çok sayıda kıyafet,çamaşır,çorap

-Nevresim takımı ve yastık

-Okul araç gereçleri ve kırtasiye malzemeleri

-Düzenli kullandığınız ilaçlar

-Çoklu priz , şarj aletleri , laptop vb.

-Parfüm ,tarak , saç kurutma makinesi, diş fırçası , diş macunu , çeşitli kişisel bakım ürünler