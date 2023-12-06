Yurt ve yemekhanelerdeki eksiklikler gideriliyor

Bilecik'te Gölpazarı İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen BİL-EN projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Yurt ve yemekhanelerdeki eksiklikler gideriliyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Bilecik’te Gölpazarı İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen BİL-EN projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, BİL-EN projesi kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sıralarına oturan Kaymakam Sözen, kitap okudu. Ardından öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi. Kaymakam Sözen öğrencilerin kaldığı yurt ve yemekhaneyi denetleyerek tespit edilen eksiklerin tamamlanması için talimat verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman