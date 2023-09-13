Yurtdışına bireysel gönderi ile herkes ihracat yapabilecek

Yurtdışına bireysel gönderi yapmak isteyenlere uzmanından tavsiyeler geldi.

Türkiye’de e-ticaret işlem hacminin her geçen gün arttığını ve artık ülke sınırlarını aşarak küresel hale geldiğini belirten Asset Worldwide Ekspress Ceo’su Avşar Dada, bireysel ihracat yapmak isteyenlerin yurtdışı gönderileri hakkında önemli bilgiler verdi. Dada, girişimciler ve küçük işletme sahipleri için uluslararası pazarlara açılmanın genellikle bürokratik zorluklar ve yüksek lojistik maliyetlerle dolu olduğunu belirterek, "Türkiye’nin en büyük yerli lojistik firması olarak bu engelleri aşmak isteyenlere büyük bir çözüm sunuyoruz. Hızlı teslimat hizmeti, işletmelerin ürünlerini Türkiye’den Avrupa’ya sadece bir günde ulaştırmasına imkan tanıyor. Bu da daha hızlı ve güvenilir bir şekilde alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Aynı zamanda gümrükleme süreçlerini kolaylaştırmak için teknolojik çözümler sunuyor ve işletmelere dış ticaret konusunda danışmanlık sağlanıyor. Bu sayede girişimciler, uluslararası pazarlara adım atarken bürokratik engellerle uğraşma konusunda daha az stres yaşayabiliyorlar" dedi.

Bu hizmetin önemine ve yerli lojistik sektörüne katkısına da değinen Dada, "Türkiye’den yurtdışına ürün göndermek isteyen girişimcilere bürokrasiyi ve maliyetleri azaltan bir çözüm sunuyoruz. 1 günlük teslimat ile müşterilere hız ve güvenilirlik sunuyor. Aynı zamanda, artık bireysel gönderi fırsatı sunarak herkesin uluslararası ticarette yer almasına imkan tanıyoruz. Bu, ülke ekonomisine de döviz girişi sağlayarak yerli lojistik sektörümüzün büyümesine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Avşar Dada, ayrıca pandemi sonrası dönemde e-ticarete olan ilginin artmasıyla bu tür hizmetlere olan talebin de yükseldiğini de sözlerine ekledi.