Yurtdışında yaşayan Türkler için yeni iletişim paketi

Vodafone, yurtdışında yaşayan ve yaz aylarında memleketini ziyaret etmek isteyen Türkler için yeni iletişim paketi sunduğunu duyurdu.

Vodafone, yurtdışında yaşayan ve yaz aylarında memleketini ziyaret etmeyi planlayan Türkler için yeni iletişim paketi geliştirdi. Yapılan açıklamaya göre bu müşteriler, yeni hat alımına özel 20 GB internet, sınırsız WhatsApp (görüntülü arama özelliği dahil), Telegram ve Facebook Messenger, 750 dakika yurtiçi konuşma ve 1 hafta sınırsız Facebook, Instagram, Twitter içeren faturasız “Hoş Geldin” paketiyle, Türkiye’deki seyahatleri süresince sevdikleriyle kesintisiz iletişim kurmanın keyfini yaşayacak. Ayrıca, avantajlı fiyatlarla uluslararası arama ek paketlerinden faydalanabilecek; 3 ve 6 aylık Kolay Paket seçenekleri ile de uzun dönemli paket seçebilecek.

Yeni iletişim paketini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 4 milyondan fazlası Avrupa’da olmak üzere 6 milyonu aşkın Türk vatandaşı yurtdışında yaşıyor. Bu vatandaşlarımızın en çok yaşadığı ilk üç ülke Almanya, Fransa ve Hollanda olarak sıralanıyor. Yurtdışında yaşayan Türkler, yaz tatilini geçirmek ve Türkiye’de yaşayan sevdiklerini ziyaret etmek amacıyla en çok temmuz ve ağustos aylarında ülkemize geliyorlar. Ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerine ziyaret olurken, yaz tatili için gelen vatandaşlarımız genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerini tercih ediyor. Geldikten sonra da ilk ihtiyaçlarından biri burada kullanabilecekleri bir telefon hattı almak oluyor. Hem Türkiye’deki akrabalarını hem de yurtdışında kalmış olan aile fertlerini rahatça arayabilmek istiyorlar. Vodafone tüm dünyada bilinen bir marka olarak bu müşterilerimiz için bir güven kaynağı konumunda. Bu noktadan hareketle, bu müşterilerimize özel paket seçeneklerimizle onların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Ayrıca, çekim kalitemiz ve geniş bayi ağımız ile kolay erişilebilirlik ve avantajlı fiyatlar sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Geçerlilik süresi 28 gün

Verilen bilgiye göre, Vodafone’un yurtdışında yaşayan ve ülkemizi ziyarete gelen Türkler için sunduğu faturasız paketlerde geçerlilik süresi 28 gün. Bu müşteriler, TC kimlik kartlarıyla yeni hat alabiliyor. Diğer yandan, e-SIM ile fiziksel kart değişikliği yapılmadan kesintisiz iletişim kurulabiliyor. Yurtdışında yaşayan Türkler, operatörün yeni ‘Yurt Dışı Kolay’ paketinden de yararlanabiliyor. Bu paketle, faturasız müşteriler yurtdışında hatlarını kullanabiliyor.