Yurtdışından gelen hekimler, İstanbul'da Pektus kongresine katıldı

Pektus Farkındalık Haftası dolayısıyla Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen kongrede dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen hekimler ameliyatları izleyerek operasyonlar hakkında bilgi sahibi oldu.

Halk arasında kunduracı veya güvercin göğsü olarak bilinen göğsün içe çökük ya da dışa çıkık olması durumlarını ifade eden Pektus’a karşı farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 19 - 24 Haziran Pektus Farkındalık Haftası’nda çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Pektus Derneği ile Chest Wall İnternational Group işbirliğinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen kongrede Pektus hastalarına canlı yayınla ameliyat yapıldı.

Ameliyatlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu operasyonları ülkesinde uygulamak isteyen ve dünyanın birçok ülkesinden Türkiye’ye gelen hekimler de ameliyatları izleme fırsatı yakaladı. Yeni tedavi tekniklerini o¨gˆrenmek ic¸in du¨nyanın bir c¸ok merkezinden alanında uzman doktorlar Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen kongreye katıldı.

Kongrede konuşan Pektus Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel, "Her yıl bir ülkede toplantı yapıyoruz. geçen sene Barcelona’da yaptık bu toplantıyı. Bu toplantıya 50 ülkeden 200’e yakın cerrah katıldı. Dört tane canlı cerrahi yapıyoruz bu üç gün içerisinde. Değişik panellerde cerrahlar tartışıyor. Herkes kendi hastasına getirerek en uygun tedaviyi bulmaya çalışıyor" dedi.

Kongreye, Güney Kore’den katılan Dr. Hyung Joo Park, "İki gündür izliyoruz canlı cerrahileri gördük. Hem doktor Mustafa Yüksel hem de genç jenerasyonun tekniğe çok iyi hakim olduğunu ve bu konuda çok ilgili olduklarını gördük" dedi.