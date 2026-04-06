Yurtiçi Kargo 'Yılın En İyi Kargo Şirketi' seçildi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ‘Yıldız İş Dünyası Ödülleri’ sahiplerini buldu. Kargo sektöründe Yurtiçi Kargo, 15 binden fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen ankette zirveye yerleşerek yılın en iyi kargo şirketi seçildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli öğrenci ödüllerinden biri kabul edilen tören, iş ve sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Gecenin sunuculuğunu, 2000’li yılların efsane dizisi Çocuklar Duymasın’da canlandırdığı "Havuç" karakteriyle hafızalara kazınan ve genç kuşağın sevdiği isimlerden biri olan Furkan Kızılay üstlendi.

15 bin öğrenci ‘Yurtiçi Kargo’ dedi

Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen ve 15 binden fazla YTÜ öğrencisinin dahil olduğu kapsamlı bir araştırma sonucunda; farklı sektörlerden markalar, "öğrenci memnuniyeti", "hizmet kalitesi" ve "marka algısı" gibi kriterlere göre değerlendirildi. Yurtiçi Kargo, ‘Yılın En İyi Kargo Şirketi’ ödülüne layık görüldü. Ödülü 18 bin kişilik Yurtiçi Kargo ailesi adına Ürün Marka ve Medya İlişkileri Grup Müdürü Sezgin Akar aldı.

"Gençlerin güveni geleceğimizin teminatıdır"

Ödül töreninin ardından konuya ilişkin kapsamlı bir basın açıklamasında bulunan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi’nden ödül almanın kendileri için ifade ettiği anlamı şu sözlerle dile getirdi:

"Türkiye’nin en parlak zihinlerinin, geleceğin mühendislerinin ve yöneticilerinin bulunduğu bir platformda üst üste en iyi seçilmek, bizim için sadece bir ödül değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Gençlerin dinamizmine ayak uydurmak ve onların beklentilerini karşılamak için teknoloji yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

"Sektördeki öncü rolümüzü koruyacağız"

Genel Müdür Fatih Önyol, şirketin gelecek vizyonuna dair yaptığı değerlendirmelerde, sektördeki başarının temel yolunun sürekli gelişim ve adaptasyondan geçtiğini vurguladı. Öğrencilerin ve genç neslin markaya olan güveninin, özellikle kullanıcı dostu dijital çözümler ve yüksek teslimat hızıyla doğru orantılı olduğunu belirten Önyol, akıllı teslimat sistemlerine yönelik yatırımların sektör standartlarını belirlemeye devam edeceğini ifade etti.

18 bin kişilik dev bir kadronun emeğiyle Türkiye’nin her noktasına ulaştıklarını hatırlatan Önyol, bu başarının arkasındaki en büyük gücün saha ve operasyon ekiplerinin özverisi olduğunun altını çizdi. Ayrıca, yeni nesil tüketicilerin çevre hassasiyetini de önemsediklerini dile getiren Önyol, sadece hıza değil, sürdürülebilir lojistik ve doğa dostu operasyonlara odaklanarak toplumsal faydayı gözeten bir büyüme stratejisi izlediklerini belirtti.