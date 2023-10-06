Yurtiçi Kargo, en çok fayda sağlayan 60 şirket arasında gösterildi

Son dönemde otomasyon sistemleri ve yapay zeka destekli kargo taşımacılığı alanında yatırımlarını artıran Yurtiçi Kargo, İtibar Akademisi, Beykoz Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi tarafından Türk ekonomisine en çok fayda sağlayan 60 şirket arasında gösterildi.

Türkiye İtibar Akademisi ve Beykoz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve Bursa Teknik Üniversitesi’nin raportörlüğünde hazırlanan Ekonomiye Fayda Endeksi’nin sonuçları belli oldu. Araştırma kapsamında markalar, ürün/hizmet performansı, yönetim performansı ve sosyal fayda ekseninde gerçekleştirilen derecelendirmeye göre puanlandı. Araştırmadan elde edile verilere göre markalar elmas, platin ve altın olmak üzere listelendi.

Yapılan açıklamaya göre, Ekonomiye Fayda Endeksi araştırması TÜİK’in standart olarak belirlediği Türkiye örnekleminden NUTS 2 kullanılarak gerçekleştirildi ve sıralamalar 14 bin kişinin görüşleri ışığında oluştu. Araştırma sonucuna göre Yurtiçi Kargo, Ekonomiye Fayda Endeksinin en değerli grubu olan Elmas kategoride listeledi ve Elmas listede yer alan tek kargo şirketi oldu.

“Güçlü kargo sektörü güçlü ekonomi demektir”

Ekonomiye Fayda Endeksi araştırması sonucunda açıklanan rapor ve sertifika hakkında açıklama yapan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, “Biz, en başından bu yana kargo sektörüne yaptığımız yatırımların, tüm ekonomiyi olumlu yönde etkilediğini savunduk ve savunuyoruz. Bu bakımdan aldığımız bu ödül, bizim için farklı bir anlam da ifade ediyor. Günümüzün dijitalleşen ve gittikçe hızlanan dünyasında güçlü kargo sektörü güçlü ekonomi demektir. Yatırımlarımıza hep bu açıdan baktık; bundan sonra da böyle bakacağız” dedi.

“Dağıtım ağımızı hızlandıracak yatırımlara odaklanıyoruz”

Seksenlerde Türkiye’nin ilk özel kargo şirketi olarak kurulan Yurtiçi Kargo’nun hali hazırda çok geniş bir dağıtım ağı olduğunu ifade eden Önyol, özellikle son yıllarda kargo dağıtım operasyonlarını hızlandıracak projelere yatırım yaptıklarını belirtti. Özellikle her gün yüzbinlerce kargonun işlendiği aktarma merkezlerinde otomasyon yatırımlarını hızlandırdıklarını belirten Önyol, Ankara ve Eskişehir’de saatte 40 binden fazla kargonun otomasyon sistemleri ile ayrıştırılacağı lojistik merkezinin inşaatına da başladıklarını ifade etti.

“Teknolojinin sağladığı tüm olanaklarını kullanıyoruz”

Son yıllarda yazılım teknolojilerinin gelişiminde yaşanan ivmelenmenin, lojistik sektörüne ciddi faydalar sağladığını belirten Önyol, “Teknolojinin bize sağladığı tüm olanakları kullanıyoruz. Henüz zamanımızın önünde olan projeler için dâhi yatırımlarımızı yaptık ve yasal süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Örneğin şuanda drone ile kargo taşımacılığını dahi başlatabilmek için teknik ekipman, yazılım ve donanım yatırımlarını yapmış bulunuyoruz” dedi.

Yurtiçi Kargo bünyesinde bulunan resmi Ar-Ge merkezinde yapay zeka üzerine çalışmalarını da sürdürdüklerini ifade eden Önyol, “Taşıma süreçlerimizi daha iyi bir noktaya ulaştırmak için Ar-Ge departmanımız ai alanında çalışmalarını sürdürüyor. Yapay zeka uygulamalarını kullanarak iş yapış şekillerimizi daha mükemmel hale getirmek için proje çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında bu konuyla ilgili çalışmalarımızı da devreye alacağız” şeklinde konuştu.

Önyol sözlerini şöyle sonlandırdı: “Biz Yurtiçi Kargo ailesi olarak kargo sektörüne yaptığımız yatırımları sadece ticari yatırımlar olarak görmüyoruz. Tüm adımlarımızı bir kamu görevi ciddiyeti ile atmaya çalışarak ülkemizi daha ileriye taşımak istiyoruz. Dolayısıyla bu hedefimiz doğrultusunda başarılı olduğumuzu ifade eden ödüller almak Yurtiçi Kargo ailesinin tüm fertlerini gururlandırıyor. Biz hem mutlu müşterilerimizin sayısını artırmak için hem de hizmet verdiğimiz şirketleri güçlendirmek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”