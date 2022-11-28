Yurtiçi Kargo kıdemli personellerini ödüllendirdi

Geleneksel kıdem ödülleri törenlerini tamamlayan Yurtiçi Kargo, Türkiye Genelinde 2 bin çalışanını ödüllendirdi.

Türkiye genelinde 20 bin çalışanıyla kargo sektöründe faaliyet gösteren Yurtiçi Kargo, her yıl olduğu gibi bu yıl da kıdemli personellerini ödüllendirdi. 18 Bölge Müdürlüğünün her birinde ayrı organizasyonlar düzenleyerek kıdemli personellerine ödüllerini dağıtan şirket, toplam 2 bin personeline plaket dağıttı.

Her yıl 5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 35 yıllık personellerine plaket vererek çalışanlarını bir araya getiren şirket, bu yıl da hem sanatçıların hem de o bölgenin yerel gazetecilerinin katılımları ile organizasyonlarını gerçekleştirdi.

“Biz çok büyük bir aileyiz”

Arıkanlı Holding CEO’su Hakan Subaşı’nın da katılımlarıyla Yurtiçi Kargo Genel Müdürlük binasında düzenlenen son etkinlikle kıdem ödülleri organizasyonlarını tamamlayan şirket, 5 yıllık 961, 10 yıllık 488, 15 yıllık 203, 20 yıllık 140, 25 yıllık 153, 30 yıllık 18 ve 35 yıllık 10 personeline kıdem ödüllerini takdim etti.

Sektörde deneyimli personelin kritik derecede önemli olduğunun altını çizen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, 40 yıldan bu yana sektöre adeta bir okul gibi personel yetiştirdiğinden bahsetti.

“Bildiğiniz üzere şirketimizin kurulduğu 1982 yılında Türkiye’de kargo sektörü diye bir sektör bulunmuyordu. Bugün dev bir organizma haline gelen kargo özel sektörün kurucusu olan Yurtiçi Kargo, o yıllarda hem işini doğru yapmalı, hem de sektöre personel yetiştirmeliydi. 1982 yılında kargo özel sektörüne hayat verirken; dönem koşullarının analizini de doğru yapan şirketimiz, kurulduğu günden bugüne kadar, işine her zaman eğitimci hassasiyetiyle yaklaştı. 40 yıllık süre zarfında kendi insan kaynağını, kendisi yetiştirerek bugün 20 bin kişilik bir dev haline geldi. Zamanında yolu şirketimizden geçen ve hala sektörde farklı pozisyonlarda faaliyet gösteren insanları bir araya toplasak sanırım bugün birçok büyükşehir belediyesinden fazla nüfusa ulaşırız. Bu sebeple biz kendimizi sektörün okulu olarak da görürüz. Biz çok büyük bir aileyiz” dedi.

Teknoloji gibi bazı özel uzmanlık isteyen alanlar dışında yönetici ihtiyacını mümkün olduğu kadar içindeki insan kaynağından elde ettiğini ifade eden Genel Müdür Fatih Önyol, “gelişim için çabalayan, daha iyisini yapabilecek durumdayken aza razı olmayan, değişimi hayatın bir gerekliliği olarak gören personellerimizin kariyer basamaklarında yükselmesine yardımcı olmak bizim görevimiz” dedi.