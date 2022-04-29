Yurtiçi Kargo kolay iade dönemini başlattı

Yurtiçi Kargo, müşterilerine daha konforlu bir kargo deneyimi yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor. E-ticaret müşterileri bundan böyle iadelerini kendilerine en yakın Teslim Noktası esnafından gerçekleştirebilecek.

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  • 29.04.2022 15:38
  • Güncelleme: 29.04.2022 16:00
Yurtiçi Kargo kolay iade dönemini başlattı
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Yurtiçi Kargo, müşterilerine daha konforlu bir kargo deneyimi yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor. E-ticaret müşterileri bundan böyle iadelerini kendilerine en yakın Teslim Noktası esnafından gerçekleştirebilecek.

Yatırımlarını ve yeniliklerini müşteri memnuniyeti odaklı geliştirmeye devam eden Yurtiçi Kargo, daha önce kargo dolapları ile başlattığı e-ticarette iade dönemini daha geniş bir alana yaymak için yeni projeler geliştiriyor. E-ticaret müşterilerine iade işlemlerini şubeye gelmeden gerçekleştirebilme imkanı sunan şirket, bu yöndeki çalışmalarını bir adım daha ileriye taşıyor.

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‘Kolay İade’ uygulaması başladı

Yapılan açıklamaya göre, e-ticaret alışverişi yapan Yurtiçi Kargo müşterileri, gönderilerini şubeye gitmeye gerek kalmadan kendilerine en yakın Teslim Noktası biriminden gönül rahatlığıyla teslim alabiliyorlar. Kargo şirketi bu süreci, e-ticaret siparişlerinin iadeleri için de uygulamaya aldı ve ‘Kolay İade’ dönemini başlattı. Yani bundan böyle e-ticaret üzerinden aldığı üründen memnun kalmayan bir müşteri, evinin en yakınındaki Teslim Noktası’na iade işlemini kolayca gerçekleştirebilecek.

Teslim noktası sayısı 2 bini geçti

Kargo şirketi, yaygın dağıtım ağını daha da genişletmek için yaptığı çalışmalar çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanındaki esnaflarla Teslim Noktası işbirliğine gitti. Nisan 2022 itibariyle Türkiye genelindeki Teslim Noktası sayısı 2 bin 120’ye ulaştı. Bu sistemle hem müşteriler kargolarını daha kolay teslim alabiliyor hem de teslimat yapan esnaflar gelir elde ediyor.

İHA

SHA Editör
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