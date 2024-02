Yurtiçi Kargo, müşteri memnuniyeti en yüksek kargo şirketi seçildi

TAKİP ET

Şikayetvar.com tarafından her yıl açıklanan Müşteri Deneyim Endeksi raporuna göre, Yurtiçi Kargo 2023 yılında da kargo sektörünün müşteri memnuniyeti en yüksek markası seçildi.

Tüketici çözüm platformu Şikayetvar, her yılın başında bir önceki yıl içerisinde kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre, yılın en kusursuz müşteri deneyimine sahip markalarını belirliyor. Kullanıcıların, hizmet aldığı markalarla ilgili şikâyetlerini yazdığı, şikâyet sonrasında alınan aksiyonları da puanladığı bir sisteme sahip olan platform, her yıl on binlerce müşterinin geri bildirimleriyle oluşan kusursuz müşteri deneyimine sahip markaları ilan ediyor.

Bu yılın sonuçlarına göre Yurtiçi Kargo, müşteri memnuniyeti sıralamasında bu yıl da beşinci kez üst üste kargo sektörünün en başarılı markası oldu.

Alınan birincilik ödülüyle ilgili açıklamalarda bulunan Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canatan “Hayata geçirdiğimiz operasyonel yatırımların karşılığını alabilmek bizi her zaman mutlu ediyor. Tüm müşterilerimize teşekkür ederiz” dedi.

“Yatırımlarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz”

Kargo sektöründe müşteri memnuniyeti sağlamanın diğer sektörlere göre çok daha fazla değişkeni olduğunu ifade eden Canatan, başarının, farklı disiplinleri ahenk içerisinde birleştirebilmekte olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Şirket olarak hem IT alanında hem personel eğitimi alanında hem de otomasyonlu operasyonel projeler alanında yatırımlarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Sahada görev yapan kurye arkadaşımızdan, otomasyon sistemlerini kodlayan yazılımcımıza kadar hepimiz aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bu hedefimiz de söz verdiğimiz gibi, tam bir müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Bu doğrultuda, içinde bulunduğumuz dönemde hem kamuoyu tarafından hali hazırda hızı ve kalitesi ile tanınan Yurtiçi Kargo’nun çok daha iyi bir noktaya ulaşması amacıyla robotik ve otomasyon projelerine ağırlık veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde açtığımız Eskişehir Otomasyonlu Transfer Merkezi sonrasında bu yıl içerisinde otomasyon merkezlerinin amiral gemisi olarak ifade edilebilecek bir merkezi Ankara’da açacağız. Saatte 50 - 60 bin kargonun robotik ve otomasyon sistemleri ile ayrıştırılacağı bu merkezi bu yıl içinde sektöre kazandırmış olacağız.”