Yurtiçi Kargo, otomasyon teknolojilerine 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapacak

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, “Çok daha hızlı çok daha kaliteli hizmet verebilmek için önümüzdeki dönemde sadece operasyonel projeler için 1 milyar TL’ye yakın yeni yatırım planımız bulunuyor” dedi.

2023 yılında açtığı 19 yeni şube ile birim sayısını bin 300 seviyesine çıkaran Yurtiçi Kargo, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek yatırımlar ile ilgili açıklama yaptı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, “Sadece 2023 yılında 19 yeni şube açtık ve birim sayımız şuan 1300 seviyesine erişmiş durumda. Hem şube sayısı bakımından hem de personel sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük özel kargo şirketiyiz. Önümüzdeki bir yıl içerisinde 6 büyükşehrimizde yeni nesil otomasyon teknolojileriyle donatılmış aktarma merkezleri inşa etmeyi hedefliyoruz. Çok daha hızlı çok daha kaliteli hizmet verebilmek için önümüzdeki dönemde sadece operasyonel projeler için 1 milyar TL’ye yakın yeni yatırım planımız bulunuyor” dedi.

Her zaman olduğu gibi sektördeki lider konumlarını daha da pekiştirerek; sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmeyi hedeflediklerini belirten Fatih Önyol, “Her zaman olduğu gibi bu yıl da Yurtiçi Kargo ile çalıştığı için mutlu olan müşterilerimizin sayısını artırmak istiyoruz” dedi.

“Ülkemize yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz“

Önyol, şöyle konuştu: “Bildiğiniz üzere dünya son birkaç yıldır hem ekonomik hem de uluslararası ilişkiler bakımından zorlu bir dönemden geçiyor. Maalesef bu durumdan ülkece biz de etkileniyoruz. Ancak bizim karamsarlık gibi bir huyumuz bulunmuyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de ülkemize yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da operasyonel kabiliyetimizi ve kargo taşıma kapasitemizi artıracak yatırımlara devam ediyoruz. Önümüzdeki bir yıl içerisinde 6 büyükşehrimizde yeni nesil otomasyon teknolojileriyle donatılmış aktarma merkezleri inşa etmeyi hedefliyoruz. Çok daha hızlı çok daha kaliteli hizmet verebilmek için önümüzdeki dönemde sadece operasyonel projeler için 1 milyar TL yeni yatırım planımız bulunuyor.

Ayrıca Yurtiçi Kargo’nun genel müdürlük binasında kurulu resmi bir Ar-Ge Merkezi var. Bu merkezimizde bugüne kadar birçok teknoloji ürettik ve üretmeye devam ediyoruz. 2023 - 2024 yılı için de kargo operasyonları ve müşteri talepleri alanında daha güçlü altyapılar kurarak müşterilerimize daha hızlı ve şeffaf bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Yine aynı şekilde analiz ve raporlama alanlarında daha çok yapay zekâ desteği kullanmayı ve bu alanda kendi teknolojilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz.

“Biz dijital işletmelerin fiziksel temsilcileriyiz”

Biz Yurtiçi Kargo olarak kargo sektöründe yaşanan gelişimin tüm sektörleri olumlu etkilediğini düşünüyoruz. Günümüzün dijitalleşen ve e-ticareti büyüten dünyasında kargo sektörü artık sadece taşımacılık hizmeti veren bir sektör değil. Biz aynı zamanda dijital işletmelerin fiziksel temsilcileriyiz. İşimize bu odak noktasından bakıyor ve sürekli kendimizi geliştirme odağı ile hareket ediyoruz.

Bu bakış açısıyla daha çevreci kargo faaliyetleri için de yatırım planımız da bulunuyor. Hali hazırda Türkiye’nin en büyük elektrikli kargo filosuna sahip şirketiz. Bir taraftan araç sayımızı artırırken bir taraftan da temiz enerji kullanan şubeler konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”