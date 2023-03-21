Yurtiçi Kargo, sektörünün en başarılı markası seçildi

Tüketici çözüm platformu Şikayetvar, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre, yılın en kusursuz müşteri deneyimine sahip markalarını belirledi. Açıklanan sonuçlara göre kargo sektörünün en başarılı markası Yurtiçi Kargo oldu.

Kullanıcıların, hizmet aldığı markalarla ilgili şikâyetlerini yazdığı, şikâyet sonrasında alınan aksiyonları da puanladığı bir sisteme sahip olan Şikayetvar, her yıl Mart ayında on binlerce müşterinin geri bildirimleriyle oluşan kusursuz müşteri deneyimine sahip markaları ilan ediyor. Bu yılın sonuçlarına göre Yurtiçi Kargo bu yıl da dördüncü kez üst üste kargo sektörünün en başarılı markası oldu.

“Gücümüzü deneyimden ve eğitimden alıyoruz”

Kazanılan birincilikle ilgili açıklamalarda bulunan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, “Bugün Şikayetvar platformu tarafından “Kargo sektörünün en kusursuz müşteri deneyimini sunan markası” olarak ilan edildik ve gururluyuz. Ödülümüzü, afetlerin, salgınların görünmez kahramanları kuryelerimiz adına kabul ediyoruz” dedi.

1982 yılında Türkiye’nin ilk özel kargo şirketi olarak çıktıkları yolda, hedeflerinden sapmadan ilerlemeye devam ettiklerini ifade eden Fatih Önyol, “Bugün geldiğimiz noktada sektörün en yaygın şube ağına, en deneyimli personeline ve en yüksek personel sayısına sahip kargo şirketiyiz. Gücümüzü deneyimden ve eğitimden alıyoruz” şeklinde konuştu.

Önyol, sözlerine şöyle devam etti:

“Her yıl yeni projelerle daha da güçleniyoruz”

“40 yıldan uzun süredir bizim yaptığımız iş aynı, evet biz kargo taşıyoruz. Ancak her yıl yöntemlerimizi ve kullandığımız enstrümanları güncelliyoruz. Teknolojiyi çok yakından takip ediyoruz ve Ar-Ge çalışmalarımızı artırıyoruz.

Şirketimiz aynı zamanda bir Ar-Ge merkezine de sahip olan, sektörüyle ilgili sürekli yeni projeler hayata geçiren bir şirkettir. Başarımızın altında yatan önemli etkenlerden biri de budur. İşte bu bakış açısıyla bu yıl da yeni projelerimizi hayata geçirmek için kollarımızı sıvamış durumdayız. Her yıl müşteri deneyimini daha yukarıya taşıyacak projelere nasıl imza attıysak, bu yıl da sahaya süreceğimiz yeni projelerimiz olacak. Müşterilerimiz her geçen yıl daha erişilebilir, daha çözüm odaklı ve daha teknolojik bir Yurtiçi Kargo görmeye devam edecek.

“Ödülümüzü afetlerin, salgınların görünmez kahramanları adına alıyoruz”

Evet teknolojide gelişiyoruz. Sistemlerimizi her geçen yıl daha iyi hale getiriyoruz. Araç sayımızı, şube sayımızı artırıyoruz. Bunlar başarı için çok önemli etkenler. Ancak bu ödülde en büyük hak sahibi sahada görev yapan çalışma arkadaşlarımızdır.

Bu ödül, en çok sahada görev yapan kuryelerimizin, operatörlerimizin, şoförlerimizin, aktarma personelimizin deneyiminin ve çabasının bir sonucudur. Onlar salgın dönemlerinin, afetlerin görünmez kahramanlarıdır. Ayrıca günümüzde artık e-ticaretin büyümesiyle birlikte ticaretin de bel kemiği haline gelmişlerdir.

Biz de ödülümüzü bu çalışkan arkadaşlarımız adına afetlerin, salgınların görünmez kahramanları adına alıyoruz.”