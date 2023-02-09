Yurtlarda konaklayan depremzedeler: 'En önemlisi dışarıda değiliz, sıcacık bir ortamda yaşıyoruz'

Depremin vurduğu Osmaniye’de bir yandan enkazlar da arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, diğer yandan da yaralar sarılıyor. Osmaniyeli depremzedelerin yerleştikleri KYK yurtları ve çadır kentlerde barınma, yemek ve giysi ihtiyaçları karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremin ardından Osmaniye’de 326 bina enkaza dönüştü, çok sayıda yapıda da ağır hasar bulunuyor. Depremin ardından evlerine giremeyen Osmaniyeli halkı AFAD tarafından kurulan çadır kentlere ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi. Kentte bir yandan enkaz altında arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Diğer yandan ise depremzedelerin yaraları sarılıyor. Vatandaşların depremin ardından yaşamlarını sürdürdüğü çadır kentler drone ile havadan görüntülendi. Aynı zamanda pek çok vatandaşta KYK yurtlarında barınıyor. Çadır kentlere ve yurtlara yerleştirilen vatandaşlar buralarda hem barınma hem de yemek ve giysi ihtiyaçları karşılanıyor. Depremden etkilenen çocuklar içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı personeller tarafında oluşturulan alanlarda çeşitli oyunlar oynatıldığı görüldü.

“En önemlisi dışarıda değiliz, sıcacık bir ortamda yaşıyoruz”

Depremin ardından ailesiyle yurda yerleşen ve yurttaki imkanlardan bahseden Serkan Demirel, “Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın. Hakikatten çok zordu. Bizim evimiz beşinci katındaydı. Depremi iliklerimize kadar hissettik. Önce çocukları koruma altına aldım. Evimiz yıkılmadı. Çok büyük bir hasar yok. Sonradan aşağıya indik. Aşağıya inip, yere adım attığım ilk an Allah’a şükür ettim. Rabbim devletimize zeval vermesin, payidar eylesin. Bu yurdun barınak olarak kullanıldığını öğrendik. Dünden beri buradayız. Hizmetler güzel. Yataklarımız, sıcak suyumuz var. İmkanlar çok güzel, ben kalan insanlardan bir tanesinin buradan şikayet edeceklerini sanmıyorum. 3 öğün yemek var. Çayımız her zaman var. Banyo imkanımız var. En önemlisi dışarıda değiliz, sıcacık bir ortamda yaşıyoruz” dedi.

“En fazla bu kadar olur”

Depremzede Şerife Altun ise, “Cümlemizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun. Allah bu afetleri bir daha göstermesin. Devletimiz, milletimiz sağ olsun. Evimizde hasar var. Giremiyoruz. Yurttaki imkanlar çok güzel, Allah razı olsun. En fazla bu kadar olur” şeklinde konuştu.