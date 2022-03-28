28 Mart 2022 Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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  • 28.03.2022 09:14
  • Güncelleme: 28.03.2022 09:22
28 Mart 2022 Yurtta hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege’nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ege kıyı kesimi, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

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Hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 13

İstanbul: Az bulutlu 14

İzmir: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 21

Adana: Az bulutlu 19

Antalya: Az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Erzurum: Parçalı bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14

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