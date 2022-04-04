Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

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  • 04.04.2022 09:34
  • Güncelleme: 04.04.2022 09:41
Yurtta hava durumu
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu’da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 23

Antalya: Parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24

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